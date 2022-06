VVD Amersfoort maakt zich grote zorgen, nadat woensdag bekend werd dat Ska Kinderopvang, met stip de grootste kinderopvangorganisatie in de regio Amersfoort, vanaf volgende week bestaande contracten gaat verscheuren. De partij wil weten of de gemeente hierin een rol wil pakken.

Mag je vlak voor of tijdens de vakantieperiode op zoek naar nieuwe opvang? En is daar überhaupt nog plek? Het zijn vragen die bezorgde ouders in Amersfoort bezighouden. Woensdag kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Ska Kinderopvang vanaf volgende week bestaande contracten gaat verscheuren of wijzigen. Dat, omdat de personeelstekorten nu écht enorm zijn.

Gesprek op gang

Het baart de VVD Amersfoort ook grote zorgen. Naar aanleiding van het nieuws heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college om zo het gesprek over kinderopvang in Amersfoort op gang te brengen. Volgens de partij is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang in Amersfoort. De inspectie hierop is uitbesteed aan de GGD. Toch wil de partij ook graag van het college weten welke mogelijke maatregelen zij kunnen nemen richting Ska Kinderopvang. Ook wil de VVD weten of de gemeente de verantwoordelijkheid voelt om een rol op te pakken.