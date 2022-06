De Marathon van Amersfoort, die op zondag 12 juni op de planning staat, zorgt voor de nodige verkeershinder in de stad. Zo is de binnenstad volledig afgesloten en rijden sommige bussen niet meer hun gebruikelijke route.

Aankomende zondag staat de elfde editie van de marathon op het programma. Belangrijk onderdeel van de route vormen de singels in de binnenstad. Daarom is de binnenstad tussen 8.30 en 16.00 uur afgesloten. Ook de Brabantsestraat en de Kwekersweg zijn afgesloten, omdat zij onderdeel uitmaken van het parcours voor de 5 en 10 kilometer.

Meander Medisch Centrum

De bussen van Syntus en de regiotaxi rijden daarom via alternatieve routes. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Het Meander Medisch Centrum is zondagochtend het beste te bereiken via de Bunschoterstraat.

Brug over de Eem

Verder is de brug over de Eem gesloten tussen 8.30 en 13.00 uur. Dit betekent dat pleziervaartuigen die zondag 12 juni uit de haven willen vertrekken, dit vóór 8.00 uur moeten doen. De Fietsboot Eemlijn vertrekt deze zondag vanaf de aanlegsteiger voor de brandweerkazerne, aan de andere kant van de brug.