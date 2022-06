Aan de Graaf Lodewijklaan in Amersfoort is vanmiddag een auto in de brand gevlogen. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen, maar de auto kan als verloren worden beschouwd.

Omstreeks 15.50 uur werd de brandweer opgeroepen naar de Graaf Lodewijklaan. Eenmaal daar troffen zij een in de brand staande auto aan. De brand ontstond onder de motorkap. Hoe de brand is ontstaan, zal nog onderzocht worden.