De politie heeft in samenwerking met de gemeente drie illegale prostituees uit een woning gehaald. In de Lijsterstraat, in de Amersfoortse wijk Liendert, viel de politie woensdagmiddag binnen en trof daar de personen aan.

Wie langs de hoge flat in het dichtbebouwde Liendert reed, had niet kunnen zien dat zich in het appartement illegale praktijken afspeelden. Vanaf de buitenkant lijkt het een woning als zovelen: het pand op de vierde verdieping heeft een raam en een voordeur en ziet er prima onderhouden uit. Tóch kregen omwonenden een vreemd onderbuikgevoel toen ze om de haverklap duistere figuren zagen en mede daarom werd de politie ingeschakeld.

Handhaving, politie en medewerkers van de gemeente namen woensdag poolshoogte en troffen drie prostituees aan. Op last van de burgemeester is besloten de woning per direct te sluiten. "Er is niemand aangehouden. De eigenaar van de woning (het betreft een koopwoning, red.) was niet aanwezig", laat de gemeente weten.

"Er lopen hier wel vaker vreemde gasten rond, dus eerlijk gezegd verbaast het mij niet", aldus een bewoner van dezelfde flat. "Niet alleen op de vierde verdieping, maar in het hele gebouw." "Alleen, zie maar eens te bewijzen dat er iets niet pluis is", vult een ander aan. "Gelukkig doet de politie wel wat met onze meldingen en heeft de actie succes gehad."

Eerdere incidenten

De gemeente Amersfoort strijdt al langer tegen illegale prostitutie. Zo werden in september vorig jaar op de Ringweg Koppel twee illegale prostituees uit een woonhuis gehaald. Twee maanden later werden ook illegale prostituees ontdekt bij een woning in Hooglanderveen, waarna de woning werd gesloten.