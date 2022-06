Bij een ernstig ongeluk met een auto in Baarn zijn woensdagavond twee mensen gewond geraakt. De auto vloog iets voor 21.30 uur over de kop op de Amsterdamsestraatweg (N221) in Baarn.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Gerrit van der Veenlaan. De automobilist kwam uit de richting van Soestdijk en verloor op de Emmabrug de macht over het stuur, ramde een stalen tuinhek en kwam vervolgens ondersteboven tot stilstand. In de auto zaten twee personen die beiden gewond zijn geraakt. Ze zouden per ambulance naar het UMC Utrecht zijn gebracht. Een deel van Amsterdamsestraatweg werd afgesloten na het ongeluk. Het verkeer werd omgeleid.