Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund helpt de Zoogdiervereniging met een zenderonderzoek naar de eikelmuis en zijn leefomgeving. Daarmee volgen zij de dieren nauwkeurig met zendertjes. De onderzoekers hopen hiermee goed beeld te krijgen hoe de knaagdieren hun leefgebied gebruiken en hoe dit vervolgens het best ingericht kan worden.

Het volgen van de migratie van een individueel dier is in de natuurlijke omgeving erg lastig, laat staan dat van een hele populatie. Door zenders te plaatsen wordt dat makkelijker. Twintig eikelmuizen worden in dit onderzoek gezenderd.

Educator Carlijn Speksnijder: "Er is nog weinig kennis over de ideale leefomstandigheden van het knaagdier. Daarom hopen wij te achterhalen waar de dieren rusten, in welke struiken zij hun voedsel vinden, wat de omvang is van hun leefgebied en wat hun favoriete schuilplaatsen zijn." Met deze informatie willen de onderzoekers het natuurlijke leefgebied verbeteren, zodat de populatie kan groeien.

Eikelmuis ernstig bedreigd

Zestig jaar geleden leefden er nog tweeduizend eikelmuizen in Nederland. Nu zijn het nog 'enkel' honderdvijftig. Carlijn Speksnijder: "Wij vinden het heel belangrijk dat de eikelmuis in Nederland blijft en dat de populatie toeneemt, dus steunen wij graag dit onderzoek." Samen met GaiaZOO en ARTIS steunt DierenPark Amersfoort dit onderzoek.

2022 is uitgeroepen tot het 'jaar van de eikelmuis'. Daarom organiseren verschillende dierentuinen activiteiten om geld in te zamelen. Zo staan er inzamelpunten in DierenPark Amersfoort om petflessen in te leveren. Dit geld wordt gedoneerd aan het onderzoek.