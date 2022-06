Een wagon van een goederentrein is ontspoord op de Ponlijn in Leusden. Dit gebeurde woensdag om 11.50 uur. De wagon bevond zich op een wissel, toen deze omkieperde. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

De wagon bevatte auto-onderdelen en blokkeert nu de overweg van de Groene Zoom richting Leusden. Het verkeer moest daardoor urenlang omrijden. In de loop van de middag werd het spoor vrijgegeven. ProRail is nog hard bezig om de wagon weer recht te zetten. Hoelang dat gaat duren, is niet bekend. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.