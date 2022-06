Op de N413 in Soest is een personenauto gebotst tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. De automobiliste raakte de zijkant van de vrachtwagen waardoor zij in een spin belandde. De auto raakte flink beschadigd.

Door het ongeval ontstond een flinke verkeershinder in beide richtingen. Het voertuig wordt afgesleept. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld aan haar verwondingen waarna zij werd overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving.