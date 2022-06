Politieke partijen CAP, CDA en VVD vormen de komende vier jaar de coalitie in Bunschoten. De partijen hebben samen tien van de negentien zetels in de gemeenteraad.

Woensdag ondertekenen de partijen het coalitieakkoord, met de titel 'Bouwen aan de toekomst!', in de raadszaal van het gemeentehuis. Ook worden dan de kandidaat-wethouders bekendgemaakt.

Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft Bunschoten een coalitie. Tijdens de onderhandelingen daarover werd direct de grootste partij in de gemeente, de ChristenUnie (zes zetels), buitenspel gezet. Dit tot onvrede van de fractievoorzitter van de partij Alma Broekmaat. "Het is gebruikelijk en ook de verwachting van de kiezers dat de grootste partij het initiatief neemt in het onderzoeken van mogelijke samenwerkingen. Dat dit nu terzijde geschoven wordt en de grootste partij buitenspel wordt gezet, doet geen recht aan de verkiezingsuitslag", reageerde zij destijds.

VVD, CDA, SGP en CAP voelden direct meer voor een doorstart van de vorige coalitie. Die komt er nu dus, met uitzondering van de SGP. Die partij belandt komende periode toch in de oppositiebanken.