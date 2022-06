Een man op een e-bike raakte dinsdagochtend gewond bij een ongeval op de rotonde op de Eemweg in Baarn. Meerdere omstanders verleende eerste hulp aan het slachtoffer. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde rond 8.35 uur op de rotonde nabij het BP tankstation. De man op de e-bike stak over, maar werd geschept door een auto. Naast een traumahelikopter kwamen ook twee ambulances en politie ter plaatste.

Volgens getuigen gaf de automobilist voorrang aan twee fietsers, maar had de bestuurder de man op de e-bike, die achteraan fietste, over het hoofd gezien. Het slachtoffer werd door de trauma-arts verzorgd en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.