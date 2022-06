Het Openbaar Ministerie heeft Fathi A., die in 2015 zijn ex-vrouw uit Hoevelaken met een mes heeft gedood, op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Na het misdrijf vluchtte A. naar het buitenland. Vermoedelijk verblijft A. in zijn vaderland Libië, maar het kan ook zijn dat hij - mogelijk onder een andere naam - ergens anders is.

A. werd voor het ombrengen van zijn ex-vrouw bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De eveneens Libische Victoria Retsjkina (39) werd op 4 november 2015 in haar woning aan de Frans Tromplaan in Hoevelaken gevonden. Retsjkina werd met tien messteken om het leven gebracht. Volgens het OM was A. jaloers omdat zijn ex-vrouw mogelijk een nieuwe relatie had. Retsjkina had zes kinderen, van wie vijf met A. Een aantal kinderen waren thuis toen hun moeder werd gedood. In 2019 werd A. ook nog eens veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het ontvoeren van twee van zijn kinderen naar Libië. A. staat sinds maandag op de opsporingslijst op de website van de politie. Op deze lijst staan mensen die dringend gezocht worden, bijvoorbeeld omdat voortvluchtig zijn en nog een straf uit moeten zitten of omdat ze ontsnapt zijn uit detentie. Daarmee wordt in heel Nederland naar hem uitgekeken.