De Muchachos Brotherhood houdt woensdag in Amersfoort een stille tocht voor de vermoorde Gino van der Straeten (9) uit Maastricht.

Deelnemers lopen woensdag vanaf 20.00 uur vanaf de ALDI aan het Neptunusplein via De Stier en de Kamp naar de Hof, waar een vertegenwoordiger enkele woorden spreekt. Daarna wordt een minuut stilte in acht genomen. Publiek wordt verzocht een bloem mee te nemen.

'Iedereen is welkom om mee te lopen, respect te tonen en te laten zien dat wij tegen zinloos geweld en dit soort daden zijn', schrijft de club op haar Facebook-pagina. Muchachos Brotherhood is een club van vrienden die motorritten en gezelligheidsevenementen houdt.

Vermist

De negenjarige Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien op een voetbalveldje in Kerkrade waar hij met enkele andere kinderen voetbalde. Sindsdien werd hij vermist. Gino logeerde sinds een week bij een oudere zus in Kerkrade, omdat zijn moeder in Maastricht ziek is en hij daar niet kon blijven.

Na zijn verdwijnen sloeg de politie groot alarm. Honderden mensen hebben dagen naar hem gezocht in Kerkrade en Landgraaf, waar een step werd gevonden die veel op die van hem leek. Op aanwijzing van de verdachte werd het lichaam van Gino zaterdagochtend gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De verdachte was vlak daarvoor aangehouden.