Wie van plan was vandaag, zondag, nog naar de allereerste kofferbakmarkt in Hoogland te gaan, kan thuisblijven. Het evenement is voortijdig afgebroken en komt ook niet meer terug in het dorp.

De organisatie heeft het evenement zondagmorgen voortijdig beëindigd, als protest tegen haar onbekende gemeentelijke regels waarmee bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) haar confronteerden.

24 mensen die daar vanuit hun auto spullen wilden verkopen, zijn onverrichter zake naar huis gegaan. Er hadden zich 125 deelnemers ingeschreven. Zij betaalden vooraf 15 of 20 (met aanhanger) euro voor een standplaats op het evenemententerrein aan de Hamseweg aan de organisatie.

Het weer is niet de reden dat het evenement geschrapt is, al hebben zich zondagmorgen al tientallen deelnemers afgemeld wegens het verwachte slechte weer vanmiddag. Organisator Martin van Dijk uit Rotterdam van de organisatie Robin Hood Kofferbakmarkten zegt dat hij onverwacht op kosten wordt gejaagd.

"Ik kreeg vanmorgen twee boa's op bezoek en die zeiden dat er 35 euro per wagen moet worden betaald aan de gemeente. Ze vertelden dat elders 1,70 euro per vierkante meter moet worden betaald. Met een auto en een aanhangwagentje zit je zo op 15 vierkante meter en zit je al gauw op 20 euro en er komen ook grotere wagens. De deelnemers betalen ook al geld aan mij, want ik heb ook mijn kosten. Ze verkopen daar spullen voor een paar kwartjes, dan gaan ze echt niet zoveel geld betalen voor een standplaats, dan verdienen ze helemaal niks aan de verkoop.''

Slappe grond

De eerste kofferbakmarkt van zijn organisatie in de gemeente Amersfoort zou op 20 april plaatsvinden. Die heeft Van Dijk ook afgelast. "Het terrein was nogal nat. Met die slappe veengrond daar in Hoogland was het terrein ontoegankelijk voor auto's. De geplande markten op 24 juli en 18 september laat ik nu ook schieten. Het wordt onbetaalbaar in Amersfoort.''

Van Dijk was al om half zes zondagochtend met zijn zoon aanwezig om het evenement voor te bereiden. "Het is een grote teleurstelling voor veel bezoekers die van plan waren te komen. Ik word platgebeld'', zegt hij. Hij houdt wel deze zomer kofferbakmarkten in Leusden en Nijkerk, waar al jaren kofferbakmarkten plaatsvinden. Op Facebook meldt hij dat de markt niet doorgaat als volgt: 'Vanwege heel aparte regels waar niemand nog ooit van gehoord heeft of had vanuit de gemeente Amersfoort hebben wij de markt in Hoogland moeten afgelasten.'

De gemeente is in het weekend alleen bereikbaar bij calamiteiten en kan dus nog niet reageren.