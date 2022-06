Groot alam voor de hulpdiensten, vrijdagavond aan de Randenbroekerweg. Een auto belandde daar door nog onbekende oorzaak op het dak. In ieder geval één inzittende zou zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Om bijstand te verlenen werd even voor elf uur een traumahelikopter te lucht in gezonden, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Om het voertuig te bergen was de weg geruime tijd afgesloten voor het verkeer.