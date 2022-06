Na ruim twee jaar afwezigheid keert Lepeltje Lepeltje dit pinksterweekend weer terug naar Amersfoort. Vrijdagmorgen worden de laatste dingen opgebouwd en vanaf vanmiddag gaat het feest echt beginnen. Lepeltje Lepeltje duurt van 3 tot en met 6 juni.

Vanaf vrijdag tot en met maandag vult het Burgemeester Brouwerplantsoen in Amersfoort zich na twee jaar weer met foodtrucks met lekker eten. Ook kun je over een markt lopen met spullen en is er vooral veel gezelligheid te vinden op het terrein. De organisatie verwacht een mooie opkomst.

Het Foodfestival Lepeltje Lepeltje is dit weekend gratis te bezoeken.