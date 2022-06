Aan de Varkensmarkt in Amersfoort is donderdag een slimme zonnebrandpaal geplaatst. Zo kom je niet meer met een rood hoofd thuis na een dagje shoppen in de binnenstad. Bij de paal kun je je gratis insmeren en hij geeft precies aan wanneer je moet smeren. Wethouder Menno Tiggelaar en algemeen directeur van drogisterijketen DA, Ruud van Munster, waren bij de plaatsing aanwezig.

De zonnebrandpaal wordt mede mogelijk gemaakt door DA. De paal moet voorbijgangers bewust maken van het belang van insmeren. Huidkanker is met 52 procent de meest voorkomende soort van kanker in Nederland. De laatste jaren worden er steeds meer gevallen gesignaleerd. Zo zijn er jaarlijks zo'n 70.000 nieuwe gevallen. De grootste boosdoener is het te lange blootstelling aan de brandende zon. Het insmeren van je huid, dragen van beschermende kleding en het weren van de zon moet de kankervorming tegen gaan. De paal aan de Varkensmarkt meet continu de UV-Index en weet zo wanneer hij moet adviseren om te smeren. Vanaf UV-Index 3 wordt het belangrijk om je in te smeren. Na 25 minuten blootstelling van je huid kun je al rood kleuren. Het smeerseizoen loopt in Nederland van ongeveer mei tot en met september.