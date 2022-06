Wil jij 1000 euro verdienen? Twintig enthousiaste Amersfoorters zijn gestart met 'Awesome Amersfoort'. Dit initiatief, dat wereldwijd steeds meer navolging krijgt, looft elke twee maanden geld uit aan dat zelfbedachte idee of project waarmee de stad nóg ontzagwekkender wordt dan dat de Keistad nu al is, zegt initiatiefnemer Carmen Timmermans.

Hoe ontstond dit idee?

"We zijn dit project gestart met twintig trustees, die elk om de twee maanden 50 euro inleggen voor de prijzenpot van 1000 euro. Eén van de trustees woonde in Utrecht waar dit ook is opgestart. We zijn trots op Amersfoort; het zit vol historie en enthousiasme en is al jaren sterk in ontwikkeling. Volgens ons kan het nóg leuker en mooier."

Wie zijn jullie?

"Awesome Amersfoort is een vrijwillig, particulier en zelfstandig initiatief van twintig betrokken Amersfoorters. Dit project wordt al op 83 plekken in de wereld uitgevoerd."

Hoe werkt het?

"Elke twee maanden organiseren we een pitch night waar je je eigen awesome (geweldige, red.) idee voor een groot publiek presenteert. De twintig trustees bepalen aan het einde van de avond wat het beste idee is, de winnaar krijgt 1000 euro contant. Zonder addertje onder het gras. De enige tegenprestatie is dat je tijdens de volgende pitch night over jouw project vertelt."

Waar moet een awesome idee aan voldoen?

"Het moet awesome zijn, waar je van op de banken gaat staan van enthousiasme. Het moet Amersfoorts zijn en stadsgenoten aanspreken. Je kunt het binnen of buiten tegenkomen. Er moet over gekletst worden, op straat, in de buurt, het liefst tot in de burgemeesterskamer aan toe."

En verder?

"Het idee is verrassend en wekt de nieuwsgierigheid op. Prikkelt, verbaast en veroorzaakt 'wow momenten'. Goed doordacht en het idee getuigt van lef, zelfvertrouwen en bevat een soort slimmigheid. Waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht? En het idee is binnen budget en tijd uitvoerbaar. Meedoen? Zie awesomeamersfoort.nl."