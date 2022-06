Rolschaatsen, tekeningen krijten, een yogales of een optreden met een eigen band; alles is mogelijk op de Stadsring in het weekend van 17 en 18 september. Het deel tussen de Utrechtsestraat en de Molenstraat is dan geheel verkeersvrij.

De autoluwe dagen zijn een initiatief van de gemeente Amersfoort en het Burgerinitiatief Van Ring naar Park, dat zich beijvert voor terugkeer van de singel op een deel van de Stadsring. Daarvoor bestaan inmiddels uitgewerkte plannen. Het stuk asfalt waar normaal auto's en andere gemotoriseerde voertuigen rijden, wordt in september het domein van Amersfoorters. Voor het evenement, dat Pitstop is gedoopt, is geen programma vastgesteld. Dat laat de organisatie aan bewoners van de stad. Zij kunnen hun ideeën voor activiteiten voor 1 juli droppen op tijdvooramersfoort.nl/nl/tva/pitstop. "Amersfoort treedt zo in de voetsporen van andere steden in en buiten Nederland waar verkeersvrije dagen altijd ware volksfeesten zijn'', aldus de organisatie.