Het is misschien wel de meest gestelde vraag van bezoekers aan de Amersfoortse binnenstad: waar kan ik hier geld opnemen? Sinds deze week is er eindelijk een antwoord op die vraag: in de speciale winkel aan de Utrechtsestraat, naast de McDonald's.

Daar, in het pand waar tot voor kort nog een winkel van Tele 2 zat, is in alle stilte een Geldmaat-vestiging geopend. Amersfoort is, naast onder meer Amsterdam en Deventer, één van de zeven steden waar bezoekers nu warm en droog geld uit de muur kunnen trekken.

Volgens Ramona Sandaal, woordvoerder van de instelling die sinds kort alle geldautomaten in Nederland beheert, lag de keuze voor Amersfoort in de lijn der verwachting. "We hebben gekeken in welke steden er relatief weinig Geldmaten stonden, en daar hoort deze stad bij."

In de winkel kunnen klanten van iedere Nederlandse bank uit zes automaten geld halen. Klanten van ING, ABN en de Rabobank kunnen er ook terecht om geld te storten.

De winkel is zeven dagen per week tussen 07.00 en 22.00 uur open, aldus woordvoerder Sandaal. "Dat geeft klanten ruim tijd om veilig en droog geld op te nemen, en die service willen we bieden."

Beveiligd

Een andere reden om de winkel te openen (kostenbesparing bijvoorbeeld) is er volgens haar niet. En of 'veilig' ook betekent dat de winkel beter gewapend is tegen plofkrakers en ander gespuis dan een Geldmaat aan de gevel? "Omwille van diezelfde veiligheid wil ik daar niet teveel over zeggen, maar je kunt er vanuit gaan dat de winkel zowel zichtbaar als ónzichtbaar beveiligd is."

De Geldmaat wordt vrijdag officieel geopend, maar er is de afgelopen dagen al volop proefgedraaid. Deze week opent ook nog een vestiging in Amsterdam (de derde in de hoofdstad) en één in Utrecht, bij winkelcentrum Overvecht.

Volgens Sandaal zijn er op dit moment geen plannen voor extra vestigingen in Amersfoort of één van de omliggende gemeenten.