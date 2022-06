D66-raadslid in Baarn, Jelle Jonkers, stapt uit zijn partij. De politicus was bij de verkiezingen in maart nog lijsttrekker van de lokale fractie, maar geeft aan zich niet meer thuis te voelen in de partij.

Jonkers, in het dagelijks leven jurist, verwierf in april 2020 landelijke bekendheid door een coronaboete uit te lokken. In Lage Vuursche passeerde hij express een wegafsluiting met zijn auto, omdat hij het dichtgooien van de weg 'disproportioneel' vond. D66 haalde bij de verkiezingen twee zetels. Met het wegvallen van Jonkers blijft daar dus één van over. Het bestuur laat in een reactie weten het besluit van Jonkers 'te betreuren'. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor D66 Baarn", aldus voorzitter Anne Dijkstra.