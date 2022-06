In een appartementencomplex in aanbouw aan de Velduil in Woudenberg is woensdagmorgen rond 9.35 uur een ontploffing in de meterkast geweest. Een elektricien was bezig met werkzaamheden in de meterkast, toen er iets mis ging.

De elektricien raakte lichtgewond aan zijn handen en is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft nacontrole uitgevoerd, maar van brand was geen sprake. De precieze oorzaak is niet bekend.