Aan de buitenkant van een woning aan de Bladweg in Amersfoort is dinsdagmiddag een explosie geweest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Aan de buitenkant van het raam van de woning is iets tot ontploffing gebracht. De bewoners van de woning waren niet thuis. De brandweer heeft de voordeur van de woning opengebroken om binnen te komen, en controleerde of er brand was uitgebroken, wat niet het geval bleek.

Ook de politie is met meerdere auto's ter plaatse en doet onderzoek naar de aard van het incident. De ruit in de voorgevel is zichtbaar beschadigd. Een gat in het midden lijkt de plek te zijn waar het explosief is ontploft.

Circa een uur na de ontploffing staat nog een aantal mensen te kijken naar de ingebeukte voordeur. "Ik woon hier om de hoek", vertelt een buurtbewoner. "Ik heb niks gezien van wat er gebeurd is, alleen maar rook toen ik aan kwam lopen."