Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat ingeschreven staat in de gemeente Amersfoort is verdriedubbeld vergeleken met een maand geleden, blijkt uit recente data van het CBS. In totaal staan er nu 616 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de gemeente, of 38,8 per tienduizend inwoners. Eind april stonden er 181 ingeschreven.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland blijft toenemen. Afgelopen week stonden er ruim 63.000 bij een Nederlandse gemeente ingeschreven, dat zijn er ruim twintigduizend meer dan een maand geleden. De meeste Oekraïners hebben zich in de gemeente Amsterdam ingeschreven, dat zijn er 3.608. Utrecht telt vergeleken met andere grote steden de minste Oekraïense vluchtelingen. Per tienduizend inwoners heeft de gemeente 28 vluchtelingen opgevangen. De gemeente Amersfoort heeft op twee locaties om vluchtelingen op te vangen, aan de Zonnehof en de Plotterweg. In deze lege kantoorpanden is plaats voor totaal 450 mensen uit Oekraïne. Ook worden er vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen, maar voor de lange termijn is dit lastig. Hoe de gemeente het stijgende aantal gaat opvangen, is nog de vraag. Bunschoten en Renswoude Ook de gemeenten Bunschoten en Renswoude springen er uit. In Renswoude staan er relatief zelfs de meeste Oekraïners ingeschreven van Nederland. Renswoude heeft 187,6 Oekraïners per tienduizend inwoners opgevangen en Bunschoten 59,1 per tienduizend inwoners. Dit beeld is echter vertekend omdat dit beide relatief kleine gemeentes zijn met een klein aantal inwoners.