Amersfoorters die afgelopen weekend dronken op een deelscooter zaten, of er eentje gehuurd hadden terwijl ze zelf geen geldig rijbewijs hebben, kunnen een boete van 500 euro tegemoetzien. De politie waarschuwt dat die bovenop de 'echte' boete komt.

De politie controleerde het afgelopen weekend op alcoholgebruik in het verkeer en kwam tot 'het trieste resultaat' van dertien benevelde bestuurders. Negen van hen waren dusdanig onder invloed, dat hun rijbewijs werd ingevorderd. Eén had drugs gebruikt.

Een deel van de dronken bestuurders reed op een deelscooter. Sommige bestuurders waren weliswaar niet dronken, maar reden op een deelscooter zonder dat ze zelf een geldig rijbewijs hebben. Zowel de dronken bestuurders als de mensen zonder rijbewijs krijgen niet alleen een boete van de politie, maar ze kunnen ook maatregelen van het verhuurbedrijf verwachten.

Duur ritje

Zo rekent Go Sharing, met een flink aantal deelscooters in Amersfoort, 500 euro voor de gebruiker op wiens naam de rit geregistreerd staat, als de bestuurder dronken is of zelf geen rijbewijs heeft. De politie legt daarvoor contact met het verhuurbedrijf. Die blokkeert dan bovendien het account van de klant. "Al met al is dit een erg duur ritje op zo'n scooter wanneer je geen rijbewijs hebt", concludeert de politie in een Facebook-bericht.

Tijdens de controle dit weekend werden ook nog twee boetes uitgeschreven voor het negeren van een stopteken, autorijden zonder rijbewijs, fietsen op de stoep en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.