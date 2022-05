In DierenPark Amersfoort is een kleine plompe lori-tweeling geboren. Een primeur voor het dierenpark. Deze zeldzame halfaapjes leven in het wild voornamelijk in Vietnam en Laos. "Het gaat goed met de nachtaapjes", vertelt dierverzorger Christel Broekman. Het geslacht van de jongen is nog niet bekend

De kleine plompe lori is een nachtdier en voor zover bekend het enige giftige zoogdier. Voordat de moeder op jacht gaat, likt zij haar ellebogen. Hier zitten speciale klieren die gif uitscheiden. "Zij likt vervolgens haar jong, zodat het gif het jong beschermt tegen vijanden", legt Christel uit. De tweeling is nieuwsgierig en kijkt veel om zich heen. "Zij kijken veel rond, maar verkennen hun leefomgeving voorlopig nog vanaf de buik van hun moeder of vanuit de planten", observeert Christel. 'Rode lijst' Het dier staat op de 'rode lijst' van bedreigde diersoorten. Door hun reflecterende ogen is de kleine plompe lori een relatief makkelijke prooi voor jagers. De nachtaapjes worden veelal verkocht om als huisdier te houden en de dieren worden gebruikt in de traditionele geneeskunde. Ook worden de populatie en het leefgebied kleiner door het kappen en verbranden van de bossen.