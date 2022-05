VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 zijn eruit. Zij vormen de coalitie in Baarn en zijn tot een akkoord gekomen. Dat laten formateurs Henk van Esch (VoorBaarn) en Ruud Grondel (GroenLinks) zondag weten.

De partij VoorBaarn behaalde in maart vijf zetels en was daarmee veruit de grootste partij. Met drie zetels volgde GroenLinks. D66 en PvdA kregen allebei twee zetels. De partijen kwamen eerder al tot de conclusie voldoende vertrouwen te hebben in de mogelijkheid om samen een coalitie te vormen.

Het coalitieakkoord wordt nu als concept bekeken door de ambtenaren van de gemeente. Het akkoord wordt 13 juni ondertekend. De portefeuilleverdeling is ook klaar. Die wordt op dezelfde dag voorgelegd aan het nieuw te vormen college en daarna bekendgemaakt.

De kandidaat-wethouders worden nu naar voren gebracht en gescreend. Het nieuwe college wordt eind juni geïnstalleerd.