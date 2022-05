Op de Barneveldsestraat in Scherpenzeel is maandagochtend ter hoogte van de kruising met Gooswilligen een zwaar ongeluk gebeurd, waarbij een persoon is overleden. De weg is in beide richtingen afgesloten.

De politie Gelderland laat weten dat bij het ongeluk twee motorrijders van de Koninklijke Marechaussee en een fietser betrokken waren. De fietser is overleden. De politie gaat onderzoek doen naar het ongeluk. Veel hulpdiensten waaronder een traumahelikopter zijn ter plaatse. Ook zijn er veel motorrijders van de Koninklijke Marechaussee aanwezig.