De lokale partij Amersfoort2014 is na vijf weken uit de coalitieonderhandelingen in Amersfoort gestapt. De onderhandelingen zijn geklapt op het vervolg van de aanleg van de westelijke rondweg, een hoofdpijndossier van jewelste met een prijskaartje van ten minste 89 miljoen euro.

"Ik ben erg teleurgesteld'', zegt fractieleider Menno Fousert. "De onderhandelingen zijn stukgelopen vanwege de westelijke rondweg. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakte de situatie onbeheersbaar'', zegt Fousert. Maandag liet de partij weten woensdag van andere partijen te willen horen hoe ze verder willen met de westelijke rondweg. Dat leidde tot spanningen tussen de partijen en een incident met de formateur, waardoor de situatie volgens Fousert onbeheersbaar werd.

Reflecteren

Woensdag wilde Amersfoort2014 hier een gesprek over voeren met de andere betrokken partijen D66, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren. Het vertrouwen bleek niet te kunnen worden hersteld. Daarop is Amersfoort2014 uit de onderhandelingen gestapt. De overgebleven partijen willen voortbouwen op de gelegde basis. Ze gaan met elkaar bespreken met wie ze nu in gesprek gaan. Mogelijk neemt de ChristenUnie deze rol nu over. Dat was volgens het eindrapport van de informateur in april de op één na beste optie.