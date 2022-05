Twee mensen zijn dinsdagavond meegenomen naar het ziekenhuis nadat ze in Amersfoort in contact zijn gekomen met een giftige stof. Het gaat om het zeer giftige fosfine. De brandweer en de milieu-ongevallendienst (MOD) van het RIVM zijn uitgerukt.

Fosfine ontstaat als aluminiumfosfide zich bindt met water of vochtige lucht. Aluminiumfosfide zit normaal gesproken altijd in een soort envelop of platte doos in vrachtwagens die levensmiddelen afleveren. Het is bedoeld om ongedierte zoals ratten, muizen en insecten te verdelgen. Dat gebeurt vooraf. Waarom die envelop toch nog aanwezig was in de vrachtwagen, is voor iedereen nog een raadsel.

Bij supermarkt Omur Market aan het Neptunusplein kwam dinsdagavond, bij het afleveren van voorraad, aluminiumfosfide vrij, waarschijnlijk doordat de envelop beschadigd raakte tijdens het transport of open is gegaan op de één of andere manier. Dat is gevaarlijk omdat dan het uiterst giftige gas fosfine ontstaat. Een medewerker van de winkel en de vrachtwagenchauffeur zijn naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een winkelmedewerker tegen het protocol in, 'in alle onschuld', de envelop mee naar binnen in de supermarkt genomen. Daardoor kwam mogelijk fosfine vrij in de winkel. Volgens de woordvoerder had die envelop dinsdagavond niet eens in de vrachtwagen - eigenlijk een zeecontainer op een vrachtwagenonderstel - mogen liggen.

Meteen na de melding heeft de brandweer met adembescherming en 'zeer overvloedig' gebruik van water de straat schoongespoten waarop een deel van de inhoud van de envelop terecht was gekomen. Het aluminiumfosfide (een vaste stof) dat op straat viel is in een plastic zak gestopt.

Er zijn metingen verricht in en buiten de supermarkt door de MOD en de brandweer. Rond half tien zijn die weer vertrokken. Er is geen fosfine gemeten in de winkel. Hoe het met de slachtoffers is, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar ontstond er veel ophef rond drie schepen vol tarwe uit Polen. Die werden in Nederland aan de ketting gelegd wegens fosfine in het laadruim.