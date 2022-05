Na ruim een maand zou het afzetlint afgelopen maandag worden weggehaald. De Koeweide was dicht voor wandelaars en andere recreanten, nadat er in april meerdere dode en zieke vogels werden gevonden. De afgelopen weken leek het erop dat het beruchte vogelgriepvirus niet langer toesloeg.

Toch is er nu opnieuw een dode vogel in het water gevonden. De gemeente Barneveld neemt het zekere voor het onzekere en houdt de Koeweide daarom nog een paar dagen afgesloten. "Daarom is de Koeweide nog tot donderdag gesloten. Woensdag vindt opnieuw een laatste controle plaats", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Er geldt ook steeds een vervoersverbod in de regio. Commercieel gehouden pluimvee moet bovendien binnen blijven en hobbypluimvee moet worden afgeschermd. Dat geldt in het hele land al sinds oktober vorig jaar.

De laatste uitbraak op een pluimveebedrijf in de Gelderse Vallei was op 2 mei, in Lunteren. Daar zijn in totaal negen uitbraken geweest, in Barneveld twee, in Voorthuizen en Terschuur elk een. In totaal zijn in de Gelderse Vallei dertig bedrijven preventief geruimd. Ongeveer 3,2 miljoen kippen zijn vergast.