Zwemmen in de Eem om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat is Swim to Fight Cancer in een notendop. Dit jaar wil de organisatie er een nog groter evenement van maken met meer deelnemers en meer activiteiten.

Waterpolo velden, foodtrucks en entertainment. Er valt, naast de tocht van 500 meter voor kinderen en 2 kilometer voor volwassenen, van alles te doen tijdens het evenement bij de Eem. Ook al gaat het hoofdzakelijk om het zwemmen voor het goede doel.

De afgelopen editie in 2019 was een groot succes waarbij er door 300 deelnemers 170.000 euro werd opgehaald. De organisatie is hard bezig met het zoeken van deelnemers voor de volgende editie op 11 september dit jaar.

"De eerste editie wilden we maximaal focussen op het zwemmen. Toen hadden we geen 'side evenementen'. Aangezien het toen allemaal goed gegaan is, gaan we het dit jaar gaan we het wat groter uitpakken. Het waterpolo veld komt naast het Eemplein te liggen en daar kunnen teams vijf tegen vijf spelen", aldus Marius van Zeijts voorzitter Swim to Fight Cancer Amersfoort.

Naar het event toe worden er verschillende trainingsdagen georganiseerd voor de deelnemers. Zo kan er vanaf begin juni geoefend worden in het koude water van het Bosbad na sluitingstijd.

Van Zeijts: "Het water in de Eem is eind september zo'n 16 graden. Dit is ongeveer gelijk aan het onverwarmde water van het Bosbad dus daar kan goed geoefend worden. Ook gaan er ter voorbereiding open water trainingen plaatsvinden in de Eem. Deze worden gegeven door Olympisch zwemkampioen Sharon van Rouwendaal."

Het uiteindelijke doel van het evenement is dus het ophalen van geld voor kankeronderzoek. Een deel van het evenement is door sponsors en de gemeente gefinancierd. De deelnemers zorgen zelf voor sponsoren die zorgen voor een mooi bedrag.