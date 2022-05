Opstootjes, vechtpartijen, beledigingen en bedreigingen. Het was afgelopen weekend allesbehalve rustig in de binnenstad van Amersfoort. Een deel van het uitgaanspubliek misdroeg zich, waarna de politie twee personen aanhield.

Sinds de lockdown achter ons ligt, is het weer druk tijdens de vrijdag- en zaterdagnacht op de horecapleinen in Amersfoort. Waar veel mensen er een leuke en gezellige nacht van proberen te maken, worden sommige avonden ontsierd door raddraaiers. Dat bleek in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw het geval.

Er hing een grimmige sfeer en de politie moest meermaals personen aanspreken om escalatie te voorkomen. "Er waren inderdaad een aantal opstootjes dan wel conflicten op straat", laat politiewoordvoerder Ellemijn Pinkse desgevraagd weten.

Aanhoudingen

In sommige gevallen kon de politie het zaterdagnacht niet bij woorden laten. Twee personen maakten het zo bont, dat agenten besloten hen aan te houden. "Een voor openbare dronkenschap en één voor zowel openbaar dronkenschap als het beledigen én bedreigen van een agent."