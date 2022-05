Een macaber gezicht in de binnenstad van Amersfoort. In de grachten drijven zeker tientallen dode vissen in het water. Het waterschap is begonnen met de vissen uit het water te scheppen.

De dode vissen drijven in het water van de Kortegracht en de Langegracht. Bewoners hadden hier melding over gemaakt bij het waterschap Vallei en Veluwe. Ook op sociale media werd erover gesproken. Volgens het waterschap is de oorzaak nog onbekend, maar een van de mogelijke scenario's is dat een riooloverstort na de flinke regenval van de afgelopen dagen tot de dood van tientallen vissen heeft geleid. Daarbij komt afvalwater in de waterloop terecht. Medewerkers van het waterschap varen met een bootje door de Amersfoortse grachten om de dode vissen uit het water te scheppen.