In Leusden zijn met vijfhonderd aanmeldingen zoveel vrijwilligers beschikbaar om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen dat niet iedereen ingezet kan worden. 'Hartverwarmend', vindt de gemeente, die overigens niet uitsluit dat hun hulp straks alsnog nodig is.

Honderd vluchtelingen uit Oekraïne verblijven op dit moment in Leusden: zestig op centrale opvangplekken, veertig bij gastgezinnen. Daar komt volgende week nog een onbekend aantal mensen bij, als in een kantoorpand vluchtelingen worden gehuisvest. Dat betreft meer permanente opvang, met plek voor maximaal 240 mensen.

Via Gastvrij Leusden worden dagactiviteiten, taallessen, vervoer en tolken geregeld. Kinderen en volwassenen worden begeleid naar onderwijs, sport en recreatie. Dat maar liefst vijfhonderd inwoners zich meldden om te helpen, noemt de gemeente 'hartverwarmend'.

"We hebben zóveel vrijwilligers, dat we 'helaas' niet iedereen op dit moment kunnen inzetten. Dat betekent gelukkig ook dat als het aantal vluchtelingen groeit en als de opvang van langere duur blijkt, we ook dat met elkaar goed aankunnen", schetst de gemeente.

Taallessen

Veel vluchtelingen in Leusden geven aan dat ze graag willen werken en zijn daartoe druk bezig met Engelse les. Die lessen worden gegeven door docenten Engels die ook zijn gevlucht uit Oekraïne.