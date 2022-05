Goed nieuws voor donutsliefhebbers: de Amerikaanse donutgigant Dunkin' Donuts opent op 25 mei haar deuren in Amersfoort. Het filiaal is straks te vinden op het Sint Jorisplein. Als openingsactie maken de eerste honderd klanten kans op een jaar lang gratis donuts.

De winnaar mag iedere maand langskomen om zes gratis donuts op te halen. Dit kan alleen op vertoon van de jaarkaart. De jaarkaart wordt verloot onder de eerste honderd klanten die een doos met twaalf donuts bestellen.

Dunkin' opende aan het begin van 2017 de eerste Dunkin' Donuts-store in Nederland en in 2020 de eerste in België. Inmiddels heeft de keten al meer dan veertig vestigingen in Nederland en dit aantal blijft groeien.