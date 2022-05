Door een blikseminslag rijden er momenteel geen treinen tussen Amersfoort en Naarden. In Baarn zijn alle spoorbomen al enkele uren dicht.

Op het traject tussen Hilversum en Baarn heeft de bliksem een kabel getroffen, vertelt woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail. "Het gevolg daarvan is dat de spoorbomen in Baarn niet meer worden aangestuurd door stroom. Ze gaan dan automatisch dicht, want er kan immers een trein langskomen. We proberen uit alle macht het probleem op te lossen.''

Verkeerschaos

Op de grote spoorwegovergang aan de Luitenant Van Heutszlaan in Baarn leidde dat vanmiddag tot een flinke verkeerschaos. Een aantal automobilisten probeerde langs de gesloten spoorbomen te komen. "Wij willen toch een ernstige waarschuwing afgeven om dat niet te doen'', zegt Wienen. "Er kunnen zomaar treinen langskomen. Dat is levensgevaarlijk."

Door het noodweer zijn ook wat treinen rond Utrecht uitgevallen, maar daar ligt het verkeer niet helemaal stil, zegt Wienen. In ieder geval rijden er tussen Naarden en Amersfoort geen treinen meer. Op Centraal Station Amersfoort werkte het systeem voor OV-fietsen niet.