In Hoevelaken is donderdagochtend vroeg de bliksem ingeslagen in een huis aan de Leeuweriklaan. Door de klap vlogen er onder meer dakpannen van het dak, vielen meerdere meterkasten uit en is een gaslekkage ontstaan. De bewoners bleven ongedeerd.

Rond 05.45 uur kreeg de brandweer een melding van een brand in een woning in Hoevelaken naar aanleiding van een blikseminslag. Toen de brandweerlieden eenmaal aankwamen, troffen ze niet daadwerkelijk een brand aan, maar wel veel rookontwikkeling. Ook was de elektra uitgevallen; meterkasten rondom de woning deden het niet meer. Daar bleef het niet bij. Gaslekkage In de straat voor de woning werd een gaslucht geroken. Het gaslek bleek bij de aansluiting van de openbare weg naar de woning te zitten. De brandweer heeft een aantal woningen rondom de getroffen woning ontruimd en het gebied veiliggesteld. Netbeheerder Liander is momenteel bezig met het afdichten van de leidingen. Daarna is het aan de brandweer om alles stapsgewijs te controleren en de woningen weer vrij te geven. Hoelang dat gaat duren, is nog onbekend. Bewoners zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw voor bijeenkomsten in de buurt.