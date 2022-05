Een vrachtwagen met vuilcontainer heeft vanmorgen bij het achteruitrijden een woning aan De Laning in Amersfoort geraakt. Dit gebeurde rond 11.30 uur. Dankzij het puin waren twee woningen tijdelijk onbereikbaar.

De vrachtwagen reed in op de muur, waarbij ook een stuk gevel naar beneden stortte. De schade aan de woning is fors. Ook is er een lantaarnpaal geraakt. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zijn er geen gewonden gevallen.

De brandweer heeft inmiddels een aantal gevaarlijk loshangende glasplaten verwijderd, en een deel van het puin geruimd waardoor de woningen weer bereikbaar zijn. De gemeente onderzoekt wat er verder nog moet gebeuren om de woningen veilig te stellen. Later in de middag komt de gemeente langs om de rest van de puin op te ruimen.