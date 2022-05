De tentoonstelling Open over depressiviteit strijkt tussen 16 mei en 3 juni 2022 neer in de Pekingtuin in Baarn. De tentoonstelling staat er om depressiviteit, met name onder jongeren, bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Vooral jongeren stellen dat er een groot taboe rust om hierover te praten, terwijl praten juist erg belangrijk is. De tentoonstelling laat een groep van 30 ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 35 jaar oud aan het woord. In combinatie met indringende portretten, is te lezen hoe deze jongvolwassenen hun depressie ervaren. "We hopen dat de tentoonstelling in de Pekingtuin aanleiding is voor inwoners om eens een gesprek te starten met naasten over psychische problemen," vertelt wethouder Jannelies Vissers. Fotografe Linelle Deunk reisde samen met Mirjam Bekker-Stoop (directeur van stichting Open mind) door heel Nederland om voor deze tentoonstelling een zo divers mogelijke groep jongeren te portretteren en hun verhalen vast te leggen. De resultaten hiervan zijn al sinds 2020 te zien als de reizende tentoonstelling Open.