Een 71-jarige vrouw uit Leusden is dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Friesland. Dat gebeurde rond 16.00 uur op de N359 nabij het dorp Wommels, in het zuidwesten van de provincie. De vrouw was te voet en werd aangereden door een auto.

Politie en meerdere ambulances reden na het ongeluk met spoed naar de provinciale weg nabij Wommels. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook de traumaheli uit Eelde opgeroepen. De hulp van ambulancepersoneel mocht helaas niet meer baten, de Leusdense overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Inmiddels is de familie op de hoogte gebracht. Een politiewoordvoerder kon dinsdagavond nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval, en of de automobilist dan wel de voetganger voorrang had. Een speciale verkeersafdeling van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.