Een twintigjarige vrouw is aan een mogelijke aanranding ontsnapt, doordat omstanders op haar gegil afkwamen. Hierdoor liet de verdachte, die de vrouw achtervolgde en voor de tweede keer vastgreep, het slachtoffer gaan.

Als de dame in de vroege ochtend van zaterdag 14 mei een café in het centrum van Amersfoort verlaat, loopt zij via de Groenmarkt in de richting van de Appelmarkt. Eenmaal aangekomen op de Muurhuizen, ziet zij een man staan. Deze spreekt de vrouw aan, loopt naar haar toe en pakt haar uit het niets stevig vast.

De twintigjarige weet zichzelf los te rukken en vlucht via de Blauwebruggang, de Weverssingel en de Bredesteeg richting het Flintplein. Daar, op dat plein, staat ze plotseling opnieuw oog in oog met de verdachte.

Wat ze bang voor is, gebeurt: hij komt opnieuw naar haar toe en pakt wederom haar lichaam vast. Wat zijn intentie is, is onbekend... maar de vrouw begint te gillen en smeekt om hulp. Een alerte buurtbewoner hoort dit en komt naar het duo toe, waarna de verdachte de vrouw loslaat.

Er ontstaat een gesprek tussen de buurtbewoner en de man, waarna een andere omstander het slachtoffer thuis brengt. Eenmaal in haar vertrouwelijke omgeving, belt zij hevig geschrokken de politie. "Toen wij ter plaatse kwamen, bleek de man al verdwenen."

Signalement

Om er achter te komen wat de intentie van de man was, is de politie nu opzoek naar hem. Het zou gaan om een donkergetinte persoon, van ongeveer 1.95 meter lang. Hij wordt tussen de 25-30 jaar geschat, had een tenger postuur en had zwart, kort krullend haar.

Op het moment van de het vastgrijpen droeg de persoon een donkerblauwe spijkerbroek, een wit T-shirt en daarover een zwart vest. Hij sprak Nederlands met een accent.