Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Damsluis in Leusden is maandagmiddag waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Niemand raakte gewond.

Toen de brandweer aankwam bij de schuur sloeg de brand al uit. Het vuur was snel geblust, maar de schuur raakte wel zwaar beschadigd. Volg Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort