De skatebaan bij de Bikkersweg in Bunschoten krijgt een metamorfose. De gemeente heeft in overleg met omwonenden en gebruikers een ontwerp gemaakt. Jongeren verzamelden onder leiding van Ruben Koelewijn vorig jaar ruim 1000 handtekeningen voor de aanpak van de baan.

De vernieuwde skatebaan houdt ongeveer dezelfde oppervlakte als nu en wordt bijna helemaal van beton. Dit materiaal is volgens de gemeente fijner voor de gebruikers, maar ook geluidsarmer dan de materialen waar het huidige skatepark van is gemaakt.

De nieuwe skatebaan is door de verschillende hoogtes te gebruiken door beginnende en meer gevorderde skaters en gebruikers van allerlei leeftijden. Daarnaast is de skatebaan te gebruiken door zowel skaters als skateboarders en steppers.

'Te klein en van slechte kwaliteit'

De aanleiding voor de komst van een nieuwe skatebaan is dat een groep jongeren uit Bunschoten vorig jaar een petitie indiende met ruim 1000 handtekeningen bij burgemeester Melis van de Groep. Ruben Koelewijn, initiatiefnemer van de actie, zei in het AD: "Alleen in Bunschoten-Spakenburg zijn er al zeven voetbalveldjes en maar één skatebaan, die eigenlijk ook nog veel te klein is voor de drukte die er heerst. Daarbij is het huidige skatepark aan de Bikkersweg ook nog eens van slechte kwaliteit. Daarom skaten we tegenwoordig vaak op het plein voor de Jumbo of andere skatespots in het dorp."

Daarop maakte de gemeenteraad in november budget vrij om de skatebaan te vernieuwen. Bij het ontwerp is aandacht voor het beperken van overlast met hulp van een jongerenhangplek en het verhogen van de verkeersveiligheid. De imput van gebruikers en omwonenden is meegenomen in de plannen. Bunschoters die willen reageren op het ontwerp moeten dat voor woensdag doen.