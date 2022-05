Aan de Nijverheidsweg-Noord op bedrijventerrein de Isselt in Amersfoort is maandagochtend een gaslekkage ontstaan bij graafwerkzaamheden. In de omgeving was hierdoor een sterke gaslucht te ruiken, zegt een omstander. De bouwmedewerkers hebben de lekkage snel weten te stoppen.

Tijdens graafwerkzaamheden is met een graafmachine een gasleiding geraakt op bedrijventerrein Isselt. Daardoor kwam veel gas vrij, wat ook een sterke gaslucht veroorzaakte. De bouwmedewerkers hebben een grote schep zand op het lek gestort om het gevaar te verminderen. De brandweer is ter plekke om in de gaten te houden of alles goed blijft gaan tot medewerkers van Stedin er zijn om het lek te dichten. De omgeving is met linten afgesloten.