Amersfoort gaat het lokale en duurzame onderhoudsbedrijven gemakkelijker maken om gemeentelijke opdrachten binnen te harken. Dat is beter voor de Amersfoortse economie én het milieu, vinden initiatiefnemers VVD en ChristenUnie.

De gemeente gaat de administratie versimpelen, die nodig is bij het inschrijven voor gemeentelijke aanbestedingen. Daarmee moet worden voorkomen dat kleinere Amersfoortse bedrijven zich bij voorbaat stukbijten.

In de eisen die worden gesteld aan duurzaamheid wordt voortaan meegerekend dat lokale bedrijven dicht bij huis zitten. Dat is beter voor het milieu, want zij hoeven minder kilometers te rijden.

Ook krijgen kleinere bedrijven de kans om mee te groeien met de verduurzaming van Amersfoort. Dit door niet alleen voorafgaand aan de inschrijving het bezit van elektrische voer- en werktuigen of andere duurzaamheidseisen te eisen. Maar ook de mogelijkheid te geven om, als de inschrijving is gewonnen, binnen drie maanden ervoor te zorgen dat de elektrische spullen worden aangeschaft.

De maatregel richt zich voornamelijk op werk en onderhoud in de openbare ruimte en groen. Jaarlijks gaan daar in Amersfoort miljoenen euro's in om.

In de praktijk worden veel contracten nu nog gewonnen door grote aannemers van buiten de regio Amersfoort. Dat moet anders, schrijven VVD en CU in hun motie uit 2021. 'Er wordt bij beoordeling nog geen rekening gehouden met de extra reisafstand van ondernemers van buiten de regio en de CO2-uitstoot daarvan. Bovendien kan het onderhoud van de buitenruimte goed door lokale vakmensen worden uitgevoerd. Lokale aannemers vervullen een belangrijk rol in het bieden van werkgelegenheid en zijn daarmee van groot belang voor de stad.'