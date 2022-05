Blijft de volle kliko langer aan de weg staan? Het is even niet anders, waarschuwt RMN. De afvaldienst voor onder andere Baarn en Soest kampt, net als veel andere organisaties in de regio, met forse personeelstekorten.

Was het begin dit jaar nog het rondwarende coronavirus dat zorgde voor uitval en vertragingen, nu is het een tekort aan personeel dat ervoor zorgt dat volle containers soms wat langer blijven staan. "Helaas lukt het niet om alle kliko's vóór 16.00 uur op de betreffende ophaaldag te legen", waarschuwt het Reinigingsbedrijf Midden Nederland.