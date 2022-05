Een landelijke actie voor kinderen met hartproblemen in Baarn heeft zaterdag een kleine 40.000 euro opgeleverd.

Het geld dat is binnen geharkt tijdens de zogenoemde Hartekind Challenge wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.

Bij Kasteel Groeneveld in Baarn waren een aantal activiteiten en een foodtruckfestival waarbij geld werd ingezameld. Kinderen konden, verkleed als hun favoriete dier, meedoen aan een jungleparcours. Er was ook een sponsorrun voor tieners en volwassenen in de tuinen van het Baarnse kasteel.