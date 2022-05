Door de aanhoudende droogte heeft Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking van oppervlaktewater ingesteld in veel gebieden in de regio. Dit verbod geldt vanaf woensdag 18 mei tot onbepaalde tijd in onder meer de regio Amersfoort en op de Utrechtse Heuvelrug.

Het verbod houdt in dat water uit sloten en watergangen niet gebruikt mag worden voor industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden.

Al wekenlang valt er geen of nauwelijks neerslag en ook in de komende weken wordt er nauwelijks regen verwacht. Bovendien was ook de maand maart uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is.

Westkant provincie

De ingestelde maatregel betreft specifiek een verbod op onttrekking van oppervlaktewater waar geen aanvoer van nieuw water mogelijk is. Momenteel is er dus nog een uitzondering in de gebieden waar aanvoer uit randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen.

Het waterschap Vallei en Veluwe onder meer actief in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten-Spakenburg, De Bilt, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat in een groot deel van de westkant van de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor het waterbeheer, heeft nog geen maatregelen afgekondigd.

Aanhoudende droogte

Het is al weken droog en de komende weken wordt het niet veel beter. Daarnaast was de maand maart ook uitzonderlijk droog. Als gevolg hiervan blijft het waterpeil dalen en vallen steeds meer gebieden droog.

Om deze droogte te bestrijden, stelt het waterschap dit verbod in. Wel laat het waterschap weten dat dit niet het einde is van de droogte, dus dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt.