Bij graafwerkzaamheden in een tuin van een woning is zaterdagmiddag een gasleiding geraakt bij werkzaamheden. Door de brandweer was de Potgieterstraat afgesloten.

Ongeveer 10 meter van de gevel van de woning is de lek met een behoorlijke uitstroom ontdekt. De brandweer heeft het lek veiliggesteld en heeft wat metingen uitgevoerd tot Liander ter plaatse kon zijn. Deze heeft de lek gedicht. De straat is op dit moment weer open.