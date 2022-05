Bij de Kamperbinnenpoort op de Zuidsingel in Amersfoort zijn vrijdagavond rond 20.30 uur twee scooters frontaal op elkaar gebotst. De twee bestuurders zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon plaatsvinden. Wel is te zien dat de scooters zeer zwaar zijn beschadigd en dat de botsing dus erg hard moet zijn geweest. De politie heeft getuigen gehoord over de toedracht van het ongeluk.